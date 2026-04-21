Il Google Developer Group di Gela riprende ufficialmente il suo percorso di innovazione e condivisione tecnologica con l’appuntamento Imparare Diversa-mente, previsto per il 23 aprile 2026 alle ore 18:30. L’incontro si svolgerà presso la sede del NEXUS ASI Center, situata in Viale Cortemaggiore 47, e segna il ritorno operativo della community locale dopo le difficoltà incontrate lo scorso febbraio. Per la comunità tecnologica locale, questo evento rappresenta un momento fondamentale di ricostruzione dopo l’annullamento della DevFest che avrebbe dovuto animare Niscemi nello scorso periodo. In quel frangente, infatti, un violento fenomeno franoso che ha colpito il territorio niscemese aveva costretto alla cancellazione del grande festival, che prevedeva la partecipazione di centinaia di appassionati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gela riparte con l’innovazione: tecnologia e DSA al NEXUS ASI

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