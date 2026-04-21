Il governo britannico ha annunciato oggi un intervento specifico per ridurre i costi del gas e contenere l’effetto delle tensioni nel settore energetico. La misura mira a intervenire sui prezzi delle forniture domestiche, con l’obiettivo di alleggerire la spesa delle famiglie. La decisione arriva in un momento di aumento dei prezzi dell'energia, causato dalle tensioni internazionali e dai conflitti in Medio Oriente.

Il governo laburista britannico ha annunciato oggi un provvedimento ad hoc per mitigare l'impatto sulle bollette energetiche di milioni di famiglie e imprese legato all'impennata dei costi delle fonti d'energia come conseguenza della guerra fra Russia e Ucraina e soprattutto del conflitto innescato in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran. L'iniziativa prevede una disconnessione sul mercato interno del prezzo internazionale del gas dai costi dell'elettricità fornita sull'isola. Per renderla possibile, l'esecutivo punta ad accelerare l'uso delle " fonti rinnovabili ", come ha sottolineato in un intervento pubblico il ministro dell'Energia, Ed Miliband, promotore del progetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gb calmiera il costo del gas per mitigare l'impatto della guerra in Iran su bollette

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