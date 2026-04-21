Francesco | il papa della realtà superiore all’idea La riflessione di Cristiano

Il discorso su papa Francesco si concentra spesso sul suo ruolo come figura che privilegia la misericordia. Ricordando un episodio in Piazza San Pietro, si segnala come dopo l’Angelus abbia fatto distribuire ai senzatetto una sorta di medicina simbolica chiamata “misericordina”. Questo gesto ha attirato l’attenzione su un approccio pratico e concreto alla carità e alla cura dei più bisognosi.

È impossibile parlare di papa Francesco senza partire dalla misericordia. Ricordo benissimo il giorno in cui, dopo la recita dell’Angelus, fece distribuire in Piazza San Pietro da un nutrito numero di senzatetto la “misericordina”, la medicina più importanti per curarci dai mali della vita. E chi è stato il papa della misericordia, quella che raccontava della proverbiale vecchina che una volta gli disse che Dio perdona tutto, altrimenti il mondo sarebbe già finito da tanto tempo? Nella sua autobiografia, “Spera”, Bergoglio spiega che mentre si preparava per affacciarsi al balcone delle benedizioni subito dopo la sua elezione, rispose a chi gli faceva presente che doveva indossare i pantaloni bianchi che non aveva mai desiderato di fare il gelataio.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Francesco: il papa della realtà, superiore all’idea. La riflessione di Cristiano Notizie correlate Il peso del papa americano in una Pasqua drammatica. La riflessione di CristianoQuest’anno la Pasqua cade in un momento drammatico, il momento nel quale più che mai in precedenza la religione sembra ammalare il mondo. Leggi anche: Il Libano: e noi? La riflessione di Cristiano Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco; Padre Costa: Da papa Francesco una cultura della misericordia capace di trasformare l’umanità; Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Anniversario di papa Francesco. A un anno dalla morte di Papa Francesco: il suo pontificato controcorrenteIl 21 aprile del 2025 alle ore 7.35 moriva a Casa Santa Marta per un ictus Papa Francesco. Nel primo anniversario della sua scomparsa il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in t ... msn.com Francesco: il papa della realtà, superiore all’idea. La riflessione di CristianoÈ impossibile parlare di papa Francesco senza partire dalla misericordia. Ricordo benissimo il giorno in cui, dopo la recita dell’Angelus, fece distribuire in Piazza San Pietro da un nutrito numero di ... formiche.net “Francesco e gli altri vedevano il mondo con gli occhi dei ragazzi”: “Fratello sole, sorella luna”, il progetto diretto da Piero Maccarinelli, porta in teatro la celebre sceneggiatura di Franco Zeffirelli. A #Retroscena oggi #21aprile ore 23.40 su #TV2000 Canale facebook Leone XIV: "Come Francesco dico no ad una economia che uccide". Tweet del Papa a un anno dalla morte di Bergoglio. "Raccogliamo la sua eredità promuovendo la fratellanza" #ANSA x.com