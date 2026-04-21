Forbidden fruit 3 replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 21 aprile, viene trasmessa una nuova puntata di Forbidden Fruit 3. Nella puntata di oggi, Ender, con l’aiuto di Emir e Caner, si impegna affinché Kaya riceva una foto di Leyla in reggiseno, che mostra una presunta ragazza. La puntata è disponibile in streaming su Mediaset e si concentra sulle vicende tra i personaggi principali della soap turca.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Ender, con l’aiuto di Emir e Caner, fa in modo che Kaya riceva da parte di Leyla una foto della presunta ragazza in reggiseno. Ender, fingendo di essere arrabbiata, svergogna Leyla mettendola alla berlina davanti a tutti; ma lei sospetta che sia soltanto un piano per incastrarla; si confida con Kaya e Halit, che sono portati a crederle. Erim presenta alla famiglia la sua nuova ragazza, Melisa. Ma non è esattamente come tutti si aspettavano. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 89 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset Forbidden fruit Anticipazioni Dal 19 al 21 Marzo Kaya scopre che Yigit è suo figlio,Sahika perde tut Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata del 21 febbraio in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – sabato 21 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 14 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 18 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 20 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 20 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 7 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/nino-dangelo-lintervista-integrale_F314098201060C40 Per chi non l'ha visto.. facebook