Fondo strategico regionale 1,4 milioni di euro per 7 interventi nel genovesato

Da genovatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il territorio genovese riceverà 1,4 milioni di euro dal Fondo strategico regionale destinati a sette interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica. Questi fondi sono stati assegnati attraverso le risorse della regione e sono destinati a interventi specifici inseriti nelle piattaforme regionali. La somma riguarda progetti di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici e scolastici nella zona.

Ammonta a 1,4 milioni di euro lo stanziamento, che riceverà il territorio genovese, attraverso le risorse del Fondo strategico regionale, per sette interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica inclusi nelle rispettive piattaforme regionali. Ad annunciarlo l'assessore regionale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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