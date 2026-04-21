Fondo strategico regionale 1,4 milioni di euro per 7 interventi nel genovesato

Il territorio genovese riceverà 1,4 milioni di euro dal Fondo strategico regionale destinati a sette interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica. Questi fondi sono stati assegnati attraverso le risorse della regione e sono destinati a interventi specifici inseriti nelle piattaforme regionali. La somma riguarda progetti di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici e scolastici nella zona.