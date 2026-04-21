Festini clandestini in una discoteca abusiva durante il lockdown una testimone dello scandalo escort | Eventi quasi tutti i giorni

Durante il lockdown, in una discoteca abusiva di Milano si svolgevano spesso feste clandestine, con eventi quasi quotidiani. Una testimone ha riferito che si trattava di incontri mondani con escort, frequentati anche da calciatori professionisti. Le autorità stanno indagando sulle attività e sui partecipanti coinvolti in questa rete di eventi non autorizzati. La scoperta apre un nuovo capitolo nell’indagine sulle violazioni delle norme anti-Covid.

Nel pieno del lockdown e delle limitazioni agli incontri imposte dalla pandemia di Covid, a Milano si organizzavano “ quasi tutti i giorni eventi mondani con servizio di escort ”, frequentati anche da calciatori professionisti. È uno dei passaggi chiave delle dichiarazioni rese da una giovane donna che nell’agosto 2024 ha denunciato un presunto sistema di sfruttamento della prostituzione, portando a un’inchiesta della Procura di Milano che ha condotto agli arresti domiciliari per quattro persone. Indagine che sta aprendo uno squarcio per nulla inedito e sorprendente sulla vita oltre un campo da gioco di professionisti di diverse discipline....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festini clandestini in una discoteca abusiva durante il lockdown, una testimone dello scandalo escort: “Eventi quasi tutti i giorni” Notizie correlate “Escort per i calciatori anche durante il lockdown, i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una ragazzaMilano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni... “Escort per calciatori anche durante il lockdown e i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una delle ragazzeMilano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni...