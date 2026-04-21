Fatture fino a 60 mila franchi per i feriti di Crans Montana | la storia di Eleonora e il caso diplomatico

Dopo l’incendio nel locale Le Constellation di Crans Montana, diverse famiglie italiane hanno ricevuto fatture da 15 a 60 mila franchi svizzeri relative alle cure mediche dei feriti. Questi importi coprono le spese sostenute durante i primi giorni di ricovero in Svizzera. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle spese sanitarie e sui casi di alcuni feriti coinvolti.