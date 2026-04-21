Fatture fino a 60 mila franchi per i feriti di Crans Montana | la storia di Eleonora e il caso diplomatico
Dopo l’incendio nel locale Le Constellation di Crans Montana, diverse famiglie italiane hanno ricevuto fatture da 15 a 60 mila franchi svizzeri relative alle cure mediche dei feriti. Questi importi coprono le spese sostenute durante i primi giorni di ricovero in Svizzera. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle spese sanitarie e sui casi di alcuni feriti coinvolti.
Importi tra i 15 mila e i 60 mila franchi svizzeri. Dopo la tragedia del rogo al locale Le Constellation di Crans Montana, le famiglie dei feriti italiani si sono viste recapitare le fatture delle spese sanitarie sostenute nei primi giorni di ricovero in Svizzera. I documenti sono stati inviati.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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