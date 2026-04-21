Famiglie all’ora di pranzo davanti al pc | come ottenere il voucher da 1.200 euro per i bambini piemontesi
Le famiglie piemontesi interessate a ricevere il voucher da 1.200 euro, destinato ai bambini con un Isee fino a 40mila euro, devono partecipare a un click day. La procedura di richiesta si svolge in un’unica giornata, a partire dall’ora di pranzo fino a sera, per l’edizione 2025 del programma Vesta. Questa modalità mira a facilitare l’accesso ai servizi per l’infanzia senza dover attendere ore notturne.
Non più in piena notte, come nel 2025, ma dall’ora di pranzo a fine giornata. Anche per la nuova edizione del voucher Vesta, che sostiene le famiglie piemontesi con Isee fino a 40mila euro nell’accesso ai servizi per l’infanzia, chi vuole richiedere il contributo deve partecipare a un click day.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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