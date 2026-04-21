Dopo più di un mese senza gare, il campionato di Formula 1 torna con alcune modifiche al regolamento che saranno in vigore a Miami. La sospensione delle gare in Arabia Saudita e Bahrain nel mese di aprile ha portato a una pausa prolungata per le scuderie, interrompendo anche gli sviluppi delle vetture. Ora, con la ripresa, ci saranno variazioni che interesseranno la gestione delle gare e le strategie delle scuderie.

Un mese e passa senza Formula 1 sta finalmente giungendo alla fine. La cancellazione delle gare previste in Arabia Saudita e Bahrain nel mese di aprile ha costretto le squadre ad una sosta fin troppo lunga, interrompendo lo sviluppo delle nuove monoposto. Le richieste di una sessione extra di test ufficiali sono state ignorate ma i tanti problemi emersi nelle gare di inizio stagione rimangono di fronte a tutti. Mentre gli appassionati discutono online sull’incerto futuro di Max Verstappen e su un suo possibile approdo a Maranello se Hamilton dovesse appendere il casco al chiodo, la Fia ha proposto una serie di modifiche tecniche per risolvere alcune questioni importanti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, finalmente si cambia. Ecco le modifiche al regolamento che vedremo a Miami

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