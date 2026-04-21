Esulta la Talamonese | il titolo di campione provinciale Giovanissimi è suo
La squadra della Talamonese ha vinto il titolo di campione provinciale Giovanissimi per la stagione 2025-2026. La vittoria è stata confermata dalla classifica al termine del campionato organizzato dalla delegazione di Sondrio, con ancora due partite da giocare. La squadra si trova in testa alla classifica e si appresta a concludere la stagione con questa conquista.
E' della Talamonese il titolo di campione provinciale Giovanissimi (Under 15) 2025-2026: questo il verdetto del campionato organizzato dalla delegazione di Sondrio quando al termine della stagione mancano solamente due gare.Cavalcata trionfaleLa formazione della Bassa Valle, che ha così.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie correlate
Atletica, Cross Country Day. Lo scettro a Sofia Cafasso. Suo il titolo provincialeA Rubiera è andato in scena il Cross Country Day che ha assegnato i titoli di campioni provinciali Fidal di corsa campestre nelle varie categorie.
Leggi anche: Il figlio “segreto” di Schwarzenegger è un campione: Joseph Baena vince il suo primo titolo di bodybuilding