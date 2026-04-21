Esulta la Talamonese | il titolo di campione provinciale Giovanissimi è suo

La squadra della Talamonese ha vinto il titolo di campione provinciale Giovanissimi per la stagione 2025-2026. La vittoria è stata confermata dalla classifica al termine del campionato organizzato dalla delegazione di Sondrio, con ancora due partite da giocare. La squadra si trova in testa alla classifica e si appresta a concludere la stagione con questa conquista.