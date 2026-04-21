Oggi, martedì 21 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni dei giochi numerici come Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori l'opportunità di verificare subito eventuali vincite. Le estrazioni si sono svolte secondo il consueto calendario e i risultati sono disponibili sui canali ufficiali.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 21 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 64 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 21 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 21 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 2 Aprile 2026

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