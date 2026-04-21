Elogio dell' anomalia

Durante la partita tra Manchester City e Chelsea, Cherki riceve un passaggio defilato a destra nella propria metà campo. Dopo aver controllato il pallone sotto la suola sinistra, si prepara a impostare l’azione. La scena si svolge in un momento di transizione tra le due squadre, con Cherki che si appresta a distribuire il pallone.

Manchester City - Chelsea. Cherki riceve il pallone defilato a destra, nella sua metà campo, fermandolo sotto la suola sinistra. Cucurella lo affronta temporeggiando, piegato sulle ginocchia con gli occhi fissi sulla sfera. Semenyo accenna una corsa in profondità alle spalle di Caicedo, tagliando verso l’esterno, ma il mediano del Chelsea segue la traiettoria. La linea di passaggio da Cherki a Semenyo sarebbe ritenuta ostruita a guardarla dalla lavagna tattica. Ma Cherki trova una soluzione. Con la massima disinvoltura, il numero 10 del City alza la palla e la appoggia morbida sulla corsa del compagno, facendola passare sia in mezzo che sopra i due avversari.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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