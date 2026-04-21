Editoria i compensi dei presidenti nel 2025 | dai 700mila € per Azzurra Caltagirone ai 520 mila € per Marina Berlusconi

Nel settore dell’editoria italiana, i compensi dei presidenti nel 2025 variano tra i 520 mila euro e i 700 mila euro. La relazione ufficiale indica che la più alta retribuzione spetta a una presidente, mentre i valori più bassi sono registrati da un’altra. Questi dati sono stati resi pubblici e riguardano le remunerazioni annue delle figure di vertice nelle principali aziende del settore.

Azzurra Caltagirone, presidente di Caltagirone Editore, ad esempio, anche nel 2025 ha percepito compensi complessivi pari a 700 mila euro, di cui 100 da Caltagirone editore e altri 600 mila da società collegate. Esattamente come nel 2024, quindi. Ora, dopo la grande sconfitta di Gaetano Caltagirone nella partita per l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena (confermato Luigi Lovaglio grazie soprattutto all’appoggio di Delfin e di Banco Bpm), si tratterà di vedere come il gruppo si muoverà nell’editoria. Sembrano contati i giorni di Roberto Papetti come direttore del Gazzettino, dove si preparano anche dolorosi tagli, ed è tutto da decifrare il futuro di Roberto Napoletano, attuale direttore del Messaggero, che Caltagirone potrebbe spostare su testate più influenti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Editoria, i compensi dei presidenti nel 2025: dai 700mila € per Azzurra Caltagirone ai 520 mila € per Marina Berlusconi Notizie correlate Leggi anche: Farmacia dei Servizi, oltre 57 mila prestazioni in Veneto nel 2025: più di 26 mila erogate nel Veronese Salta l’intervista di Stefania Cappa a Belve Crime, avrebbe chiesto un cachet di 15 mila euro (ma il servizio pubblico non riconosce compensi ai protagonisti dei casi di nera)Il caso Garlasco imperversa sul piccolo schermo ma non approderà, salvo colpi di scena, a “Belve Crime“, lo spin off del programma di interviste... Contenuti di approfondimento Caltagirone Editore brilla nel 2025. Ricavi a 109,4 milioni di euro e decremento dei costi. Tutti i numeriCaltagirone Editore ha chiuso il 2025 con un risultato positivo pari a 626 mila euro (positivo per 8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024). L’Utile rilevato nel conto economico complessivo è pari a ... affaritaliani.it Caltagirone Editore, utile di conto economico complessivo a 163,1 milioniSi chiude con un utile del conto economico complessivo per 163,1 milioni, il 2025 del Gruppo Caltagirone Editore. Un anno in cui il patrimonio netto è salito a 684,8 milioni ei siti web del network ... ilgazzettino.it