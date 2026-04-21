Nel nuovo episodio di Pulp Podcast, due ospiti si confrontano tra battute e provocazioni, creando un’atmosfera che ricorda più uno spettacolo da cortile che un dibattito serio. Tra annunci di minacce e commenti di scarso spessore, il confronto si riduce a un susseguirsi di slogan e battute a vuoto. La discussione appare priva di contenuti concreti e si concentra principalmente sull’ego dei partecipanti.

Il problema non è il ring, è il vuoto. Sul palco di Pulp Podcast, tra luci al neon e domande che rimbalzano come palline impazzite, Matteo Renzi e Roberto Vannacci si affrontano come due pugili che hanno dimenticato i guantoni a casa e si menano con i volantini elettorali. Il risultato? Rumore, carta straccia e zero sangue politico vero. Renzi, con il suo eterno ghigno da venditore di aspirapolvere istituzionali, prova a trasformare ogni frase in una profezia autoavverante: “O fai come dico io o perdi tutto”. È il solito gioco di prestigio, solo che il pubblico ha già visto il trucco e sbadiglia. La sua “strategia” è una roulette senza pallina: gira, gira, ma non si ferma mai su niente.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Due galli nel pollaio del podcast: Renzi e Vannacci starnazzano, ma sotto le piume c’è solo aria fritta e slogan da discount politico

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