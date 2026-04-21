Donna di Montesarchio perseguita ex amante e famiglia per 5 anni | domani interrogatorio di garanzia

Domani si terrà l’interrogatorio di garanzia per una donna di 55 anni residente a Montesarchio. La donna è accusata di stalking nei confronti di un ex amante e della sua famiglia, reato che si sarebbe protratto per circa cinque anni. L’indagine è coordinata dal Tribunale di Benevento, e la sua difesa è affidata all’avvocato Vittorio Fucci.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà domani dinanzi al Gip del Tribunale di Benvento l’interrogatorio di garanzia per la 55enne di Montesarchio, difesa dall’Avvocato Vittorio Fucci, indagata di stalking nei confronti dell’ex amante e della sua famiglia. In particolare 5 anni dopo la fine di una relazione extraconiugale, la 55enne di Montesarchio avrebbe continuato a tormentare l’ex amante e la sua famiglia, composta dalla moglie e da due figli minori. Per questo il Gip del Tribunale di Benevento ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alle parti offese, con applicazione del braccialetto elettronico e obbligo di mantenere una distanza di almeno un chilometro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Donna di Montesarchio perseguita ex amante e famiglia per 5 anni: domani interrogatorio di garanzia Notizie correlate Ossessione per l’ex amante, perseguita un’intera famiglia: divieto di avvicinamento per una 55enneTempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di... Spedizione punitiva a Montesarchio, Gaetano ascoltato dal pm: riserbo sull’interrogatorioTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto l’interrogatorio di Gaetano Cusano, il giovane di Vitulano rimasto gravemente ferito nella brutale... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perseguita l’ex amante e la sua famiglia per anni: scatta il divieto di avvicinamento per 55enne di Montesarchio; Valle Caudina: donna non accetta la fine di una relazione extra coniugale e perseguita la famiglia dell'ex amante; Sannio, perseguita una famiglia: braccialetto elettronico per una 55enne; Valle Caudina: grave incidente stradale in località Campizze di Rotondi. Perseguita l’ex amante e la sua famiglia per anni: scatta il divieto di avvicinamento per 55enne di MontesarchioUn incubo durato anni, fatto di pedinamenti, insulti e paura quotidiana: si chiude con un provvedimento dell’autorità giudiziaria la vicenda che ha visto vittima un’intera famiglia in Valle Caudina. N ... ntr24.tv Montesarchio, non accetta la fine della loro relazione: lei minaccia, non può avvicinarsi all’exLui 49 anni, lei 55, entrambi di Montesarchio. Una relazione sentimentale interrotta con strascichi giudiziari. Questa volta per la donna è scattato un divieto di avvicinamento al suo ... ilmattino.it Cinque anni dopo la fine di una relazione extraconiugale, una 55enne di Montesarchio avrebbe continuato a tormentare l’ex compagno e la sua famiglia, composta dalla moglie e da due figli minori. facebook