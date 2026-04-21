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Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua casella di posta elettronica notizie sull’argomento e sulla base del tuo interesse. Ti cancelli quando vuoi L’iscrizione al servizio è gratuita e ha durata annuale. Per continuare a ricevere dovrai nuovamente iscriverti. Potrai cancellarti e. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Diventare Insegnanti, notizie in anteprima e il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamente alla newsletter; Luca Trapanese: Ribadisco, non credo nel TFA, ma voglio chiarire. Chiedo una laurea specifica per diventare docente di sostegno; Docenti precari consumati dalla liturgia del dolore: un sistema che umilia chi si occupa del futuro del Paese; Assunzione docenti, chi ha rifiutato un’immissione in ruolo in passato può iscriversi agli elenchi regionali. “C’è una estrema incertezza su come diventare insegnanti. La mia sensazione è che della scuola non interessi nulla a nessuno e che si fanno esperimenti a caso. Tanti entrano in ruolo per sfinimento, il 30 per cento degli insegnanti entra il ruolo a sessa… x.com Il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) viene spesso presentato come il passaggio decisivo per diventare insegnanti, ma vale la pena fermarsi a riflettere su quanto questo strumento sia davvero efficace. Da un lato, il TFA ha il merito di introdurre una formazione pi facebook