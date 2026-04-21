Denunciato un noto supermercato | trovati dei vermi nella porchetta

Una cittadina ha denunciato un grave episodio di igiene alimentare presso un supermercato di Casoria. Nel pomeriggio del 18 aprile, ha acquistato sette fette di porchetta di Ariccia IGP, che sono risultate infestate da numerosi vermi. La scoperta ha portato a una segnalazione formale alle autorità competenti. La catena di distribuzione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.