Défilé del cuore a Terni sfila la solidarietà con Un’idea per la vita onlus

A Terni si è svolto il Défilé del cuore organizzato da Un’idea per la vita onlus, attirando l’attenzione di molti partecipanti. L’evento ha visto sfilare diverse persone, tutte coinvolte in un’iniziativa di solidarietà. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione, con il pubblico presente che ha mostrato grande interesse per la causa promossa.

Grande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un’idea per la vita onlus. Sabato 18 aprile, la biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, cultura e solidarietà ideato da Laura Cartocci, presidente della onlus e riproposto a Terni dopo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate A Terni moda e solidarietà insieme in passerella per il Défilé del cuoreLa moda incontra la solidarietà per il Défilé del cuore che Un’idea per la vita onlus ha organizzato per sabato 18 aprile alle 16 nella biblioteca... Maratona di Ravenna 2025, premiata la solidarietà: assegni alle onlus del territorioL’edizione 2025 della Maratona di Ravenna Città d’Arte difficilmente verrà dimenticata a breve da chi l’ha vissuta. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Défilé del cuore, moda e solidarietà per il S. Maria; Moda e solidarietà si incontrano in Bct per il Défilé del cuore; Terni, il Défilé del cuore fa centro: fondi per l’acquisto di due poltrone per Oncologia; La bizzarra sfilata di barche mostruose ispirate alle opere di Bosch. Terni, il Défilé del cuore fa centro: fondi per l’acquisto di due poltrone per OncologiaGrande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un’idea per la vita onlus. Sabato 18 aprile, la Biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, ... corrieredellumbria.it Grande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un' idea per la vita Onlus. La Biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, cultura e solidarietà ideato da Laura Cartocci, presidente della onlus e ripropo facebook