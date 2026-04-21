Decreto Sicurezza l’esame alla Camera dopo lo stop di Mattarella | la diretta

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei deputati si riunisce questa mattina alle 9 per riprendere l’esame del decreto Sicurezza, dopo che il presidente della Repubblica aveva deciso di non firmarlo. La discussione era stata sospesa in precedenza e ora prosegue con le sedute in Aula. La normativa riguarda diverse misure in materia di sicurezza e immigrazione e si inserisce in un percorso legislativo che ha subito vari rallentamenti.

Riprende l’esame del decreto Sicurezza. A partire dalle 9 si riunisce la Camera dei deputati, dopo l’altolà del Quirinale sul provvedimento, con Mantovano che ha incontrato Sergio Mattarella: sotto accusa è finita la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono e favoriscono i rimpatri volontari dei loro assistiti. Qui la diretta. Calenda difende i sabotaggi contro l’Ue: “Nord Stream? Gli ucraini hanno fatto bene a distruggerlo” Sospensione dell’accordo Ue-Israele, l’appello: “Le famiglie italiane pagano il prezzo di una guerra che non hanno iniziato” La giravolta. La premier sospende il memorandum italiano, ma difende l’accordo europeo: l’Italia, con la Germania, si opporrà allo stop di Bruxelles Trump: “L’Iran negozierà o avrà problemi seri”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

decreto sicurezza l8217esame alla camera dopo lo stop di mattarella la diretta
© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, l’esame alla Camera dopo lo stop di Mattarella: la diretta

Notizie correlate

Remigrazione, Comitato ci riprova: dopo lo stop alla Camera presenterà la pdl a Genova(Adnkronos) – Dopo il caos alla Camera, il Comitato Remigrazione e Riconquista ci riprova e annuncia un nuovo evento per la presentazione della...

Fumano cannabis davanti alla Camera, la protesta di +Europa e Radicali contro il decreto sicurezzaNel giorno simbolico del “4/20”, associato a livello internazionale alla cannabis, il tema torna al centro del dibattito politico italiano con...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Decreto sicurezza 2026: prosegue l’esame in Senato; Cosa sta succedendo con il nuovo decreto Sicurezza; DL sicurezza, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo.

decreto sicurezza decreto sicurezza l esameDecreto sicurezza, deroga al porto dei coltelli e fermo preventivo: cosa prevedeIl provvedimento ha ottenuto il 17 aprile il via libera al Senato, e ora si prepara a tappe serratissime alla Camera dato che manca poco meno di una settimana alla scadenza per la conversione in legge ... tg24.sky.it

decreto sicurezza decreto sicurezza l esameDl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Decreto sicurezza, Quirinale in attesa di una soluzione per norma su avvocati e rimpatri ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.