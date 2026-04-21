La Camera dei deputati si riunisce questa mattina alle 9 per riprendere l’esame del decreto Sicurezza, dopo che il presidente della Repubblica aveva deciso di non firmarlo. La discussione era stata sospesa in precedenza e ora prosegue con le sedute in Aula. La normativa riguarda diverse misure in materia di sicurezza e immigrazione e si inserisce in un percorso legislativo che ha subito vari rallentamenti.

Riprende l’esame del decreto Sicurezza. A partire dalle 9 si riunisce la Camera dei deputati, dopo l’altolà del Quirinale sul provvedimento, con Mantovano che ha incontrato Sergio Mattarella: sotto accusa è finita la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono e favoriscono i rimpatri volontari dei loro assistiti. Qui la diretta. Calenda difende i sabotaggi contro l’Ue: “Nord Stream? Gli ucraini hanno fatto bene a distruggerlo” Sospensione dell’accordo Ue-Israele, l’appello: “Le famiglie italiane pagano il prezzo di una guerra che non hanno iniziato” La giravolta. La premier sospende il memorandum italiano, ma difende l’accordo europeo: l’Italia, con la Germania, si opporrà allo stop di Bruxelles Trump: “L’Iran negozierà o avrà problemi seri”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, l’esame alla Camera dopo lo stop di Mattarella: la diretta

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Il centrodestra sembrava volesse modificare il provvedimento contenuto nel decreto Sicurezza che destinerebbe 615 euro agli avvocati, poi l'emendamento scompare dai lavori in commissione. Il Pd: "Il governo va allo scontro con il Colle" - facebook.com facebook