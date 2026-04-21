Negli ultimi anni, l'integrazione della tecnologia nel percorso scolastico ha portato a cambiamenti significativi, coinvolgendo studenti di tutte le età, dall'asilo all'università. Le classi sono sempre più dotate di strumenti digitali, e le piattaforme online sono diventate parte integrante dell'apprendimento quotidiano. Questa evoluzione interessa sia le modalità di insegnamento sia le modalità di studio degli studenti, influenzando profondamente il modo in cui si affrontano le materie e si interagisce con il percorso formativo.

Il progresso tecnologico ha, in qualsiasi settore, un andamento che si ripete secondo criteri simili. In genere, c’è sempre un momento ben preciso in cui un’innovazione smette di essere soltanto una tendenza seguita da pochi e diventa un pilastro della società. Se prendiamo in considerazione il mondo della scuola, le trasformazioni derivate dallo sviluppo dell’ AI, pur essendo relativamente recenti, viaggiano già a pieno regime. L’AI, o intelligenza artificiale, le piattaforme SaaS, per utilizzare programmi direttamente nel cloud, e il settore EdTech, che riguarda le tecnologie applicate all’educazione, non sono più strumenti di nicchia riservati agli appassionati: stanno diventando la normalità, sia per chi insegna che per chi studia.🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Dall’asilo all’università, la tecnologia sta ridisegnando il processo educativo

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