Dalla ricerca alle imprese | Agritech Revolution chiude con numeri record a Napoli

Dalla ricerca alle imprese, Agritech Revolution si conclude con risultati record a Napoli. Il settore agroalimentare rappresenta un segmento chiave per sostenere la domanda alimentare di oltre otto miliardi di persone nel mondo. L’agricoltura riveste un ruolo cruciale, in particolare nei continenti più industrializzati come l’Europa, dove le innovazioni tecnologiche stanno trasformando il modo in cui si produce e si distribuisce il cibo.

Accordo Bei-Gruppo Mcc: 400 min per le Pmi. Il 60% delle risorse alle aree di coesione del Sud “L’oro di Napoli. Devozione, Moneta e Fiducia”: al Mann l’evento promosso dalla Banca d’Italia Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità Il mercato agroalimentare è un settore di fondamentale rilevanza per soddisfare le esigenze alimentari nel mondo di più di 8 miliardi di persone, per cui l’agricoltura assume un ruolo determinante, specialmente in continenti altamente industrializzati come quello europeo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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