Da un settore industriale come quello dei compressori a quello della moda di lusso, si snoda la storia di una figura che ha saputo reinventarsi con successo. Si descrive come un peperone, affermando di non piacere a tutti ma di essere molto apprezzata da chi riconosce il suo valore. La sua carriera attraversa due mondi molto diversi, mantenendo un ruolo di rilievo in entrambi.

Dice di se stessa: « Sono come un peperone, non piaccio a tutti, ma chi mi apprezza mi adora ». La sua storia è un intreccio unico tra dovere familiare e realizzazione personale che incarnano il vero «girl power» italiano: sei brava in quel che fai e non vuoi deludere nessuno in casa, ma hai anche un prepotente sogno nel cassetto e prima o poi lo segui. Barbara Rizzi, originaria di Cavenago d’Adda, è la fondatrice e direttrice creativa del brand di lusso Barbara Rizzi (o BR Atelier), un marchio di prêt-à-porter femminile 100% Made in Italy che unisce eleganza senza tempo, audacia e un forte messaggio di autodeterminazione femminile. Come racconta: «Da sempre, sono nata con questa cosa» riferendosi al sogno della moda che l’ha accompagnata fin da giovane.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal mondo dei compressori alla moda di lusso: la doppia vita (vincente) di Barbara Rizzi

Notizie correlate

Italia: tra cibo, moda e arte, un modello di vita riconosciuto nel mondo.L'Italia celebra un modo di vivere che intreccia radici storiche profonde con una costante ricerca di bellezza e benessere.

Leggi anche: La doppia vita di Tony Powell, giocatore gay in fuga dal calcio inglese. "Premier ancora omofobica"