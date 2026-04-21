Da Vaio a Parma nasce la piattaforma robotica provinciale

Il 23 aprile si terrà l’avvio ufficiale della piattaforma robotica chirurgica a livello provinciale. L’équipe di Urologia dell’Ospedale di Vaio, guidata da un medico, utilizzerà il sistema robotico “da Vinci” in collaborazione con i colleghi dell’Ospedale Maggiore di Parma. La giornata segnerà l’inizio delle prime procedure assistite dalla tecnologia robotica, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di intervento chirurgico nella regione.

Prende il via il prossimo 23 aprile la piattaforma robotica chirurgica provinciale. In quella data l’équipe di Urologia dell’Ospedale di Vaio guidata Daniel Martens, utilizzerà il sistema robotico “da Vinci” dell’Ospedale Maggiore di Parma, in collaborazione con l’équipe di Urologia guidata da.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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