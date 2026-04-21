Durante la Milano Design Week, Cupra si presenta come Main Partner del Fuorisalone, portando in scena la nuova Raval. La casa automobilistica sceglie questa occasione per mettere in mostra il suo stile, che si trasforma in un racconto attraverso il design e l’innovazione. L’evento rappresenta un momento di visibilità importante, con la Raval protagonista tra le iniziative della manifestazione milanese.

Cupra alza il tiro e non si limita alla classica presenza “da salone”: diventa Main Partner di Fuorisalone.it e costruisce un percorso tra Cupra Garage Milano, Piazza XXV Aprile e Garibaldi Gallery, tutto raccolto sotto il concept Beyond the Known. L’idea è chiara: il design non come vetrina, ma come processo vivo, quasi fisico, dove materia, superfici e sperimentazione contano quanto l’auto stessa. Nel Cupra Garage Milano la scena se la prende Raval, attesa per l’estate 2026 e sarà la compatta elettrica destinata alla mobilità urbana più personale e spigolosa del marchio. Dal vivo abbiamo visto che si mostra con un design esterno teso, proporzioni raccolte ma aggressive e un’immagine molto costruita sul carattere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cupra, quando lo stile diventa racconto. La Raval si presenta alla Milano Design Week

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