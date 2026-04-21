Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al?Nassr? Scenario possibile | ecco cosa filtra sul futuro della coppia

Cristiano Ronaldo e suo figlio sono stati visti insieme in occasione di una partita dell’Al?Nassr, squadra di cui l’attaccante portoghese fa parte. A 41 anni, Ronaldo continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del calcio mondiale. Le voci suggeriscono che il portoghese e il figlio possano condividere presto il campo con la stessa maglia, alimentando le speculazioni sul futuro dell’attaccante.

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