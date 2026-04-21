Nel distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, la produzione è diminuita del 39% rispetto al 2019, evidenziando una riduzione significativa nel settore. La crisi ha portato a una diminuzione della produzione e preoccupa per il futuro dell’occupazione nella zona. La situazione richiede interventi immediati per affrontare la contrazione e preservare le attività locali.

Il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli affronta una sfida esistenziale che va ben oltre la normale fluttuazione dei mercati, richiedendo una risposta strutturale immediata per proteggere l’occupazione e la produzione locale. Durante un incontro cruciale tenutosi a Villa Torlonia, le forze sindacali, le associazioni datoriali e i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali si sono riuniti per analizzare la crisi che sta colpendo il manifatturiero romagnolo, con particolare riferimento al comparto del Rubicone. La gravità del momento emerge con chiarezza dai dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato, che incrociano le rilevazioni di Istat e Unioncamere-Infocamere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi calzature nel Rubicone: produzione in calo del 39% dal 2019

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