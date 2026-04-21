Costampress nel mirino | 122 operai in piazza contro il fondo tedesco

Oltre cento operai della Costampress di Gardigiano di Scorzè si sono radunati questa mattina per protestare contro la decisione di un fondo tedesco di acquisire la società. La manifestazione si è svolta davanti allo stabilimento e ha visto la partecipazione di molti dipendenti, che hanno espresso il loro dissenso in modo pacifico. La questione riguarda il futuro della produzione e la messa in discussione dei posti di lavoro.

Oltre cento lavoratori della Costampress di Gardigiano di Scorzè si sono radunati questa mattina davanti alla sede di Veneto Lavoro in via Ca’ Marcello a Mestre, per manifestare il proprio dissenso durante un incontro cruciale tra le istituzioni regionali, la proprietà e i rappresentanti dei sindacati. Il presidio, iniziato intorno alle ore 10, ha la partecipazione degli addetti in sciopero che cercano risposte concrete per salvaguardare il futuro dell’azienda specializzata nella produzione di stampi industriali, oggi minacciata da un imminente rischio di liquidazione giudiziale. Il quadro che emerge da Mestre è quello di una crisi profonda, alimentata dalla gestione del fondo d’investimento tedesco Accursia Capital, che nel 2025 aveva acquisito lo stabilimento con l’obiettivo dichiarato di operare un risanamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costampress nel mirino: 122 operai in piazza contro il fondo tedesco Notizie correlate IL DERBY NEL MIRINO. Tedesco studia le mosse. Montevago-Nepi, l’inedita coppia si scaldaUn derby di fine stagione, a tre giornate dalla chiusura del campionato, su cui il Grifo investe. Stellantis, la crisi di Cassino unisce operai e industriali: 5mila in piazza contro la desertificazione della fabbricaSono scesi in piazza in 5mila per dire basta alla desertificazione della fabbrica di Stellantis.