Così Fabregas prova a fare lo scherzetto all' Inter di Chivu

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il match si svolge allo stadio Meazza, con Cesc Fabregas che si prepara a sfidare l'Inter guidata da Chivu. La partita rappresenta un momento importante nel torneo, attirando l'attenzione di tifosi e appassionati. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di ottenere un risultato che possa decidere l’accesso alla finale.

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia al Meazza è sicuramente una delle sfide più affascinanti del calcio italiano. Da una parte la capolista della Serie A, determinata a puntare ad una doppietta importante. Dall’altra la squadra delle meraviglie, un gruppo di giovani che gioca un calcio molto attraente ed è già finito nel mirino di molte grandi d’Europa. Il Como non ha mai giocato una finale di Coppa Italia nei suoi 119 anni ma il momento dei lariani non è certo ideale, con un solo punto nell’ultimo mese ed una difesa in emergenza che ha preso la bellezza di sei gol in due partite. Vediamo quindi cosa potrebbe inventarsi Cesc Fabregas per mettere i bastoni tra le ruote all’Inter e volare in finale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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