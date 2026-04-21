Attenzione, è in arrivo il Dunesday, da Dune e Avengers: Doomsday. E** **Robert Downey Jr. e Timothée Chalamet si sono già pronunciati in materia, entrambi preparati a dovere per affrontarlo. Il neologismo è nato lo scorso gennaio, in occasione di una proiezione speciale di Marty Supreme, alla quale l'attore newyorchese era stato invitato e aveva deciso di partecipare per dare una mano al collega più giovane, lanciato verso gli Oscar. «Entrambi usciremo con un film lo stesso giorno, ossia il 18 dicembre, perciò, abbiamo coniato un nome apposta per l'evento», aveva dichiarato. Come ha raccontato il divo tornato in seno all'MCU, il “Dunesday” non ha ancora ottenuto "l'ufficialità" che meriterebbe, ma è difficile da pensare che non ci sarà, visto quanto è assolutamente azzeccato.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cos'è il Dunesday e in cosa differisce profondamente dal Barbenheimer

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