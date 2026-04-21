La Marina Militare degli Stati Uniti vuole portare alla luce i resti dei 250 soldati morti sulla?ryoku Maru, una delle cosiddette Hell Ship, le navi giapponese adibite al trasporto di prigionieri che vennero affondate, condannando a morte certa i prigionieri che rimanevano intrappolati nella stiva, all’insaputa degli aerei o dei sottomarini che non erano al corrente della loro presenza. La tempistica di questo sforzo logistico, tuttavia, lascia aperto un interrogativo sulla vera ragione di questa operazione: ordine geopolitico o interessi nascosti? Nelle torbide acque delle Filippine, nella Subic Bay, un piccolo gruppo di sommozzatori si immerge da settimane per lavorare sul relitto della?ryoku Maru, che giace sul fondale a poche centinaia di metri dalla costa dal 15 dicembre del 1944.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cosa sono le Hell Ship e perché gli Usa si impegnano a recuperarne una, tra missione umanitaria e spionaggio

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