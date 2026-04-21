conte napoli il futuro rimane un rebus

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta incerto, con discussioni che vanno oltre il semplice ambito sportivo. Le voci su un possibile addio si susseguono e i nomi coinvolti nei rumors sono al centro dell’attenzione. La questione non riguarda solo la Nazionale, ma anche la posizione dell’allenatore nel club partenopeo, lasciando il futuro ancora tutto da definire.

Il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continua a restare un tema aperto. Secondo il Corriere dello Sport, la sconfitta interna contro la Lazio ha riacceso dubbi, riflessioni e divisioni attorno alla posizione del tecnico, proprio nel momento in cui il club è ancora impegnato a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Il quotidiano sottolinea come, per la prima volta negli ultimi due campionati, al Maradona si siano sentiti anche alcuni fischi, seppur isolati, in un contesto in cui la priorità dell’ambiente resta comunque quella di chiudere la stagione centrando l’obiettivo europeo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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