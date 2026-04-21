Consulenza fittizia da 5mila euro ex portavoce di Chiara Appendino assolto dalla Cassazione Dolorosa pagina

Il 20 aprile la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il processo per peculato a Luca Pasquaretta, ex portavoce di una ex sindaca di Torino. La decisione riguarda una consulenza di 5mila euro ritenuta fittizia. La sentenza ha stabilito che il fatto non sussiste, chiudendo così definitivamente il procedimento giudiziario nei confronti del giornalista.

Il fatto non sussiste, sentenza annullata senza rinvio. Con questa decisione per, 20 aprile, la Corte di cassazione ha messo la parola fine sul processo per peculato al giornalista Luca Pasquaretta, ex portavoce della ex sindaca di Torino Chiara Appendino. È stato annullato perché “il fatto non.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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