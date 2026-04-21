Consigliere combattivo militante di trincea Carlo Monguzzi è stato commemorato in consiglio regionale

Martedì 21 aprile, il consiglio regionale ha reso omaggio a Carlo Monguzzi, politico e militante attivo eletto per la prima volta nel 1990. La cerimonia si è svolta in presenza di un ricordo per Monguzzi, scomparso a 74 anni il 13 aprile dopo una breve malattia. Durante l'incontro, sono stati ricordati anche tre vittime di un incidente aereo, tra cui due dipendenti dell’ufficio legislativo della giunta regionale.

Carlo Monguzzi, scomparso a 74 anni lunedì 13 aprile dopo una breve malattia, è stato commemorato in consiglio regionale, dove era stato eletto la prima volta nel 1990, martedì 21 aprile, insieme alle tre vittime (di cui due dipendenti dell'ufficio legislativo della giunta regionale) dell'aereo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Morto l'ex consigliere Carlo Bartoloni, il cordoglio del consiglio regionaleÈ morto l'ex consigliere regionale Carlo Bartoloni, che nell'ottava legislatura, tra il 2005 e il 2010, era stato esponente in aula per il partito di...

Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Consigliere combattivo, militante di trincea. Carlo Monguzzi è stato commemorato in consiglio regionaleCarlo Monguzzi, scomparso a 74 anni lunedì 13 aprile dopo una breve malattia, è stato commemorato in consiglio regionale, dove era stato eletto la prima volta nel 1990, martedì 21 aprile, insieme alle ... milanotoday.it

Il Consiglio regionale ricorda le vittime del Pirellone e Carlo MonguzziCommemorazione solenne a Palazzo Pirelli per il 24° anniversario della tragedia del 2002 e per la scomparsa dello storico leader ambientalista e assessore regionale ... varesenews.it