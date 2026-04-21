Com’è il film su Michael Jackson

Dalla celebrazione dei fan dedicata a Michael Jackson a Berlino, ci troviamo in auto mentre torniamo a casa. Il film su Michael Jackson, di cui abbiamo visto alcune scene, viene descritto come una rappresentazione della sua vita e carriera. La narrazione si concentra su momenti salienti e sulla figura pubblica del cantante, senza approfondimenti sulle vicende personali o sui dettagli legali. La visione si svolge in modo fluido, attraverso immagini e ricostruzioni della sua carriera.

Partiamo dalla fine. Siamo in auto, di ritorno da Berlino, dove abbiamo partecipato alla Michael Jackson Global Fan Celebration. Evento internazionale organizzato da Universal per il lancio di Michael, il tanto agognato biopic su Michael Jackson che (dopo essere stato rimandato di un anno) finalmente arriva al cinema il 22 aprile. Siamo al volante, sulla strada per tornare a casa, mentre canticchiamo e ci dimeniamo in modo abbastanza sgraziato, consumando la playlist “This is Michael Jackson” su Spotify. Billie Jean, Thriller, Beat It. Tutto a volume spropositato. Partiamo dalla fine per raccontarvi l’effetto che fa vedere Michael. Immediato e schietto: ti gasa e ti fa venire tanta voglia di riascoltare (e rivedere) Michael Jackson in tutto il suo patinato splendore.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Com’è il film su Michael Jackson L'ORRIBILE FILM su MICHAEL JACKSON Notizie correlate Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Com'è il biopic su Michael Jackson? Le prime impressioni dalle anteprime rivelano un film elettrico; Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar; Sette anni di produzione per il film che rievoca Michael Jackson. Giovedì 30 aprile, all’ Odissea, Michael Jackson Special Tribute, con cena e spettacolo e poi ci si scatena con 80 Power!!! Vocalist: Pezzi Igor Dj: Fabio De Magistris Posti limitati. Prenota la tua cena. Info su odisseafuncity.it facebook Siamo all’anteprima di Michael, il nuovo film di Antoine Fuqua sulla vita di Michael Jackson. Grazie @UniversalPicsIt per l’invito! x.com