Colpisci Tel Aviv con un missile rosa | la fake news iraniana e il trend della guerra pop

Negli ultimi giorni si sono diffusi sui social media messaggi che combinano immagini di armi colorate, soprattutto rosa, con riferimenti a attacchi su Tel Aviv. Queste notizie sono state identificate come fake news provenienti dall’Iran, dove si verifica anche un trend di rappresentazioni della guerra in chiave più leggera o satirica. Mentre sui canali ufficiali si registrano discorsi che incitano all’odio e alla violenza, si osserva anche un uso simbolico di armi dai colori vivaci nel tentativo di stemperare la durezza del conflitto.

Da una parte, discorsi intrisi di messaggi violenti e di odio, dall’altra, missili e armi da fuoco rosa, nel tentativo di ingentilire il conflitto. Così, secondo la scrittrice Liora Hendelman-Baavur, autrice di Creating the Modern Iranian Woman, la propaganda iraniana starebbe cercando di «rendere la violenza attraente». Che siano vere o create con l’AI, le immagini che circolano in queste settimane su X e Instagram sembrano tutte avere lo stesso obiettivo: «Accostare missili e moda, guerra e cultura pop, forza e delicatezza». Video: Mehr News Agency Il finto missile rosa commissionato da una bambina iraniana. Tutto nasce da una fotografia...🔗 Leggi su Open.online

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