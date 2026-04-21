Cimeli di Amy Winehouse il padre perde la causa contro due amiche della cantante

L'Alta Corte di Londra ha stabilito che Mitch Winehouse, padre della cantante scomparsa nel 2011, non ha diritto di impedire la vendita all'asta di alcuni effetti personali della figlia. Due amiche della musicista sono state autorizzate a trarre profitto dalla vendita di cimeli appartenuti alla cantante. La causa legale ha riguardato l’accesso e l’utilizzo di questi oggetti, che sono stati messi in vendita senza l’approvazione del padre.

(Adnkronos) – Mitch Winehouse, padre della cantante britannica Amy Winehouse, ha perso una causa davanti all’Alta Corte di Londra contro due amiche della figlia, accusate di aver tratto profitto dalla vendita all’asta di decine di effetti personali della star scomparsa nel 2011 a 27 anni. L’azione legale era stata intentata contro Naomi Parry e Catriona. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it L’ultimo giorno di Amy Winehouse: la telefonata che nessuno conosce Notizie correlate Amy Winehouse finisce in tribunale: il padre perde contro due amiche della figlia. Accusate di aver incassato 1,4 milioni di dollari dalla vendita degli oggetti della cantanteMitch Winehouse, padre della cantante Amy Winehouse, morta il 23 luglio 2011 all’età 27 anni, ha perso la causa davanti all’Alta Corte di Londra... Amy Winehouse: scontro sui cimeli tra il padre e le amicheIl padre diAmy Winehouse,Mitch, ha perso la causa contro le sue amiche, la stilistaNaomi Parry e la confidente Catriona Gourlay. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amy Winehouse: il padre perde la causa per la vendita di cimeli; Witch Fever: cancellato il concerto al Bloom di Mezzago; Il ritorno dei Lord of the Lost a Milano: gli orari del concerto; Hayley Williams dei Paramore nel nuovo album rock di Beyoncé?. Amy Winehouse, i padre perde la causa contro due amiche della cantante per i cimeli vendutiMitch Winehouse, papà della star inglese scomparsa a 27 anni, le aveva accusate di aver indebitamente venduto all’asta indebitamente oggetti appartenuti alla ... repubblica.it Amy Winehouse: il padre perde la causa per la vendita di cimeliSi è conclusa con una sconfitta per Mitch Winehouse la battaglia legale presso l'Alta Corte del Regno Unito. Il padre di Amy, agendo come amministratore dell'eredità della figlia, aveva citato in giud ... rockol.it Amy Winehouse: il padre perde la causa per la vendita di cimeli rockol.it/news-758384/am… x.com AMY WINEHOUSE: IL PADRE PERDE LA CAUSA PER LA VENDITA DI CIMELI Due amiche storiche della cantante hanno vinto la battaglia legale Leggi tutto https://www.rockol.it/news-758384/amy-winehouse-padre-vendita-cimeli-causa-persa-legale-amic facebook