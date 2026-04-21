Cicloni extratropicali ok della Regione allo stato di calamità naturale | Rimettiamo in moto le aziende colpite

La Giunta regionale ha approvato la richiesta di dichiarare lo stato di calamità naturale a seguito dei cicloni extratropicali che hanno colpito la Sicilia tra il 17 gennaio e il 17 febbraio. La decisione permette di mettere in atto interventi di sostegno alle aziende e ai territori danneggiati dagli eventi atmosferici. La dichiarazione mira a facilitare le procedure di assistenza e ricostruzione nelle zone interessate.

Via libera dalla Giunta regionale alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest'anno. “Il governo regionale - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino - è al fianco.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cicloni extratropicali, via libera dalla giunta alla proposta di dichiarazione di calamità naturaleVia libera dalla giunta regionale alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti sulla Sicilia... La Sicilia sferzata dai cicloni, la Regione dichiara la calamità naturale. Danni per mezzo milione di euroVia libera dalla giunta regionale siciliana alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali che si sono abbattuti...