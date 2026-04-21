Ciclista di Stezzano in fin di vita | i soccorsi

Un ciclista di 64 anni di Stezzano è stato trovato privo di sensi durante una gita con amici. L'uomo è crollato mentre si trovava in un'area nel comune, e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, che hanno avviato le operazioni di stabilizzazione. Attualmente, il paziente si trova in condizioni critiche in ospedale.

L'uomo, 64 anni, è crollato privo di sensi durante una gita con gli amici. Si era fermato nei pressi del cancello de de L’Albereta Relais Chateaux, in località Bellavista di Erbusco quando è stato colto dal malore, accasciandosi sull’asfalto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclista di Stezzano in fin di vita: i soccorsi Notizie correlate Leggi anche: Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione Contenuti e approfondimenti Stezzano, ciclista di 64 anni crolla privo di sensi durante una gita con gli amici: gravissimo in ospedaleIl ciclista si era fermato nei pressi del cancello de de L’Albereta Relais Chateaux, in località Bellavista di Erbusco quando è stato colto dal malore, accasciandosi sull’asfalto ... ilgiorno.it Malore in bici a Erbusco, gravissimo un 64enne di Stezzano: soccorso con l’elisoccorsoMalore improvviso mentre era in bici a Erbusco: un 64enne di Stezzano è in gravi condizioni. Rianimato sul posto anche con il defibrillatore, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. ecodibergamo.it