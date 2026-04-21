Durante il Fuorisalone si può trovare la sostenibilità in diverse forme: dai complementi d'arredo realizzati con fondi di caffè, agli oggetti di design costruiti con scarti tessili. Sono presenti anche soluzioni di isolamento acustico in fibra riciclata, che combinano funzionalità e rispetto per l'ambiente. Questi esempi mostrano come materiali di scarto possano essere riutilizzati per creare prodotti di uso quotidiano e decorativo.

Il design del 2026 punta sulla rigenerazione e sull'uso di materiali innovativi per contrastare il greenwashing. Ampio spazio a installazioni che utilizzano componenti organiche e biodegradabili, laboratori che esploreranno il confine tra biodesign e manifattura digitale circolare e Progetti Circolari, come quello del distretto di Portanuova che ospiterà visioni di progetto circolare che ripensano l'intero ciclo di vita dell'oggetto. L'importanza di ascoltare la natura Molteni&C presenta la Collezione Outdoor 2026, curata da Vincent Van Duysen, con l’installazione site-specific Responsive Nature di Elisa Ossino Studio. Responsive Nature è un’installazion composta da sei diversi mondi botanici, ciascuno racchiuso all’interno di un distinto impianto architettonico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che fine ha fatto la sostenibilità? Ecco dove trovarla al Fuorisalone

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