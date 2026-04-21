Che cosa vedere in TV stasera 21 aprile 2026 la guida ai programmi e le anticipazioni dalla semifinale Inter?Como al Commissario Montalbano

Stasera in televisione ci sono diversi programmi e eventi da seguire. Tra le trasmissioni in onda ci sono la semifinale tra Inter e Como, alcune fiction come quella dedicata al Commissario Montalbano, e talk politici. Inoltre, vengono trasmessi programmi come Belve, Le Iene e le partite di Coppa Italia. La programmazione offre una varietà di generi e contenuti per soddisfare diverse preferenze.