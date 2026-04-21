Che cosa vedere in TV stasera 21 aprile 2026 la guida ai programmi e le anticipazioni dalla semifinale Inter?Como al Commissario Montalbano
Stasera in televisione ci sono diversi programmi e eventi da seguire. Tra le trasmissioni in onda ci sono la semifinale tra Inter e Como, alcune fiction come quella dedicata al Commissario Montalbano, e talk politici. Inoltre, vengono trasmessi programmi come Belve, Le Iene e le partite di Coppa Italia. La programmazione offre una varietà di generi e contenuti per soddisfare diverse preferenze.
La prima serata di martedì 21 aprile 2026 offre una programmazione ricca e molto varia, dalle fiction all'approfondimento, dai talk show al calcio con la semifinale di Coppa Italia Inter–Como in diretta su Canale 5: ecco la guida ai programmi tv di stasera e le anticipazioni per scegliere che cosa vedere. Che cosa vedere in TV stasera 21 aprile 2026, i programmi Rai 1 - 21:30 - Il Commissario Montalbano - Il giro di boa Rai 2 - 21:20 - Belve Rai 3 - 21:20 - FarWest Rete 4 - 21:33 - E' SEMPRE CARTABIANCA Canale 5 - Inter Como, semifinale Coppa Italia Italia 1 - 21:15 - LE IENE PRESENTANO: IL VERDETTO La 7 - 21:15 - DiMartedì. Anticipazioni programmi tv stasera Rai 1 – Il Commissario Montalbano – Il giro di boa Rai 1 ripropone uno degli episodi più amati della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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