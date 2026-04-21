Cena da incubo in centro | si spogliano urlano vi ammazzo e prendono a calci la polizia ma vengono arrestati

Nella serata nel centro storico di Como, la polizia è intervenuta in un ristorante di via Muralto, dove due persone sono state arrestate. Un uomo di 26 anni residente a Milano e una donna di 24 anni della zona hanno avuto un comportamento agitato, urlando minacce e cercando di scappare. Durante l’intervento, si sono spogliati e hanno cercato di opporsi agli agenti, che sono riusciti a bloccarli e a portare a termine gli arresti.

Serata movimentata nel centro storico di Como, dove la polizia di Stato ha arrestato un 26enne italiano residente a Milano e una 24enne comasca al termine di un intervento avvenuto in un ristorante di via Muralto.L’intervento nel localeErano circa le 22 quando una volante è intervenuta su.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: "Vi ammazzo tutti": l'incubo di una donna finisce in autostrada. Preso lo stalker che terrorizzava la famiglia Leggi anche: Con un coltello militare minaccia i passanti in pieno centro di Milano: “Vi ammazzo”. Arrestato Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna Cucine da incubo, tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno; Si finge chef seducente, lo droga a cena con un piatto di spaghetti e gli svuota casa: arrestata con il complice; Cena con sonnifero: finta chef narcotizza un anziano e lo deruba, arrestata con il complice; Vini della Laguna a cena, il Bekér e Giorgione in coppia a Buttrio. Erica Piamonte in ospedale dopo una cena: Ho vomitato sangue/ Notte da incuboErica Piamonte e il malore dopo la cena in un ristorante: Ho vomitato sangue, colpa di un'ostrica Paura per l’ex gieffina Erica Piamonte, la concorrente che in passato abbiamo visto nella casa del ... ilsussidiario.net Re Carlo e quella cena da incubo per la Francia per il costo esorbitanteGaleotta fu la cena ospitata da Emmanuel Macron a settembre a Versailles in onore di re Carlo. Il sontuoso banchetto a cui parteciparono almeno 160 invitati, tra cui il cantante dei Rolling Stones ... iltempo.it idea per cena da Le Ricette di Mami https://www.facebook.com/photo/fbid=924509016149109&set=a.477153484218000 facebook | Bianchi alla Gazzetta: “Come mi devi odiare dai miei giocatori a #Napoli Feci una gaffe perché quando i giocatori e Napoli tutta festeggiavano il primo scudetto, siccome avevamo un’altra finale che a me interessava moltissimo, sono entrato negli spogliat x.com