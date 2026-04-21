Il trasferimento di Teun Koopmeiners dalla Atalanta alla Juventus sembra ormai definito, dopo l’inserimento ufficiale del centrocampista olandese nella lista dei giocatori in uscita. La squadra torinese ha fissato il prezzo di vendita, mentre il suo agente si trova nella sede del club per discutere i dettagli della trattativa. L’affare, concluso nel corso dell’estate 2024, aveva un valore complessivo di circa 60,7 milioni di euro.

Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juventus è ai titoli di coda. Il centrocampista olandese, prelevato dall’ Atalanta nell’estate 2024 per un’operazione complessiva da 60,7 milioni di euro, è stato ufficialmente inserito nella lista dei partenti per la prossima sessione di mercato. La conferma della rottura è arrivata nella giornata di ieri, con la presenza dell’agente Bart Baving presso il centro sportivo della Continassa a Torino. Il vertice con la dirigenza bianconera è servito a definire il perimetro economico della cessione: la Juventus ha fissato una base d’asta minima di 30 milioni di euro. Una cifra inferiore comporterebbe una minusvalenza a bilancio, scenario che il club vuole evitare dopo l’importante investimento di due anni fa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Caso Koopmeiners: la Juve fissa il prezzo. Agente alla Continassa

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