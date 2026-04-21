Casal Palocco droga in casa | arrestati figlio madre e compagno

Nel quartiere di Casal Palocco, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato tre persone, tra cui un minore, trovando droga all’interno dell’abitazione. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di repressione dello spaccio nel X Municipio, coordinata dalla Procura di Roma. Durante le verifiche, sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno proceduto all’arresto dei coinvolti, portandoli in caserma per gli accertamenti del caso.

Ostia, 21 aprile 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel X Municipio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ostia, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Roma. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno arrestato 3 persone, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. L’operazione è scattata intorno alle 22:30 a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale quando i militari hanno fermato un 22enne romano, apprendista termoidraulico e incensurato, trovato in possesso di circa 5 g di hashish, spingendo così i militari ad estendere la verifica presso il suo domicilio nel quartiere di Casal Palocco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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