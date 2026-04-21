Capua giostrina per disabili immerso nella sterpaglia Antropoli | Abbandono totale

Nell’area verde di via Mariani a Capua si trova una giostrina pensata per i bambini con disabilità, ora completamente circondata da erba alta e sterpaglie. La struttura è in uno stato di abbandono e di degrado, con il verde che la avvolge senza interventi di manutenzione. La presenza di questa situazione si verifica da tempo, lasciando il luogo in condizioni di totale trascuratezza.

Tempo di lettura: 3 minuti Degrado nell’area verde di via Mariani, dove anche la giostrina per disabili è ingoiata dalla sterpaglie. A segnalare le pessime condizioni del parchetto il consigliere comunale Massimo Antropoli che evidenzia la totale mancanza di attenzione dell’Amministrazione comunale verso i più piccoli. “ Dopo aver segnalato le pessime condizioni del parchetto di San Giacomo della Marca a via Brezza oggi tocca assistere ad un’altra vergogna. Le aree per bambini in questa città non ricevono le dovute attenzioni. C’è un’immagine che descrive lo stato di salute del senso civico e dell’attenzione verso i più fragili nella nostra città.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capua, giostrina per disabili immerso nella sterpaglia. Antropoli: “Abbandono totale” Notizie correlate Scadenza carte d’identità cartacee, Antropoli: “A Capua rischio diminuzione giorni utili al servizio”Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 1157/2019, vista la nota della Prefettura di Caserta prot. "Via Montepellegrino in uno stato di totale abbandono"Segnalo lo stato di totale abbandono in cui versa via Montepellegrino, una situazione che ha superato ogni limite di decenza e dignità urbana.