Camminare Controvento Vincenzo Paldino racconta l’Italia che non si arrende
Un viaggio dentro l’Italia che esiste e spesso non si vede. E’ questo lo spunto che unisce le pagine del libro 'Controvento – Guida pratica per cittadini liberi' (edizioni Etabeta), opera prima del consigliere regionale e capogruppo dei 'Civici con de Pascale' in Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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