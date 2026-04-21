Calciomercato l’Inter fissa il prezzo di Alessandro Bastoni

L’Inter ha ufficialmente comunicato il prezzo di vendita di Alessandro Bastoni, un giocatore ritenuto fondamentale negli ultimi anni. Piero Ausilio ha commentato le recenti voci di mercato, chiarendo la posizione della società e rimuovendo ogni incertezza sul futuro del difensore. Le speculazioni erano aumentate nelle ultime settimane, specialmente in Spagna, ma finora nessuna offerta ufficiale è stata presentata.

Piero Ausilio getta acqua sul fuoco. O per lo meno sulle voci che – in particolar modo dalla Spagna – vorrebbero uno dei pilastri dell’ultimo lustro nerazzurro sul piede di partenza. Sarà comunque un calciomercato caldo quello attorno al difensore dell’Inter Alessandro Bastoni. Quantomeno perché se ne parlerà. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter fissa il prezzo di Alessandro Bastoni BOMBA! Alessandro Bastoni nel mirino del FC Barcelona: l’Inter fissa il prezzo Notizie correlate Bastoni, 60 milioni non bastano: l’Inter fissa il prezzoIl nome di Alessandro Bastoni continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale, con il Barcellona che nelle ultime settimane ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bastoni in difficoltà? Il Barcellona non molla la presa: l'Inter non fa sconti e fissa la base d'asta; Moretto: Bastoni, contatti Inter-Barcellona. Una o 2 contropartite: c’è il nome; Barcellona su Bastoni, si valutano anche le contropartite: ecco chi piace all’Inter; Chi è Hector Fort, il talento del Barcellona che piace all'Inter e può finire nell'affare Bastoni. GdS – Bastoni, apertura totale al Barcellona. Inter irremovibile: Non si scende da questa cifraLe voci su Bastoni non si fermano. Il difensore continua a essere al centro dei sogni del Barcellona, ma non sarà facile convincere l'Inter ... fcinter1908.it Bastoni rompe con l’Inter: ‘Voglio essere ceduto al Barcellona’Bastoni sempre protagonista dei rumors di calciomercato Inter. In Spagna sicuri: accordo col Barcellona per la prossima stagione ... interlive.it Yanzu-Yanzu: Ci gaba a tattaunawar Bastoni! Alessandro Bastoni da FC Barcelona na ci gaba da fahimtar juna kan kwantiragi na shekaru 5 har zuwa 2031. an wasan yana matuar son komawa Barça, kuma: • Yana shirye ya rage albashi • Zai daid facebook : “ , ” Durante il premio “Inside the Sport 2026”, Piero #Ausilio , direttore sportivo dell’ #Inter , parla del futuro di Alessandro #Bastoni #Sportitalia x.com