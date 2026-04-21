Nel calciomercato della Juventus, si parla di un interesse per Emanuele Esposito, giovane talento italiano in forza al Colonia. Comolli, responsabile del settore scouting, avrebbe messo nel mirino il giocatore, che si distingue per le sue caratteristiche tecniche e la giovane età. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il club bianconero continua a monitorare la situazione del centrocampista.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, i bianconeri seguirebbero da vicino Emanuele Esposito del Colonia. Il classe 2009 è uno dei talenti del campionato tedesco. l panorama dei giovani talenti internazionali si sta accendendo, e i radar degli osservatori più attenti sono puntati con decisione sulla Germania. Durante un intervento a Maracanà su TMW Radio, l’osservatore Marco Palma ha svelato un nome che sta agitando le acque del calciomercato della Juve: si tratta di Emanuele Esposito, gioiellino classe 2009 in forza al Colonia. Nato in Italia ma cresciuto calcisticamente nel club tedesco sin dall’età di sette anni, il ragazzo ha bruciato le tappe grazie a doti tecniche fuori dal comune che lo hanno reso uno dei profili più ambiti a livello giovanile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli ha messo gli occhi su questo talento italiano: chi è e le sue caratteristiche

Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva

Notizie correlate

Calciomercato Milan, Tare prova a replicare il colpo Jashari: occhi puntati su questo talentoCome avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan...

Esposito Juve, i bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane talento del Colonia: la concorrenza è agguerrita. I dettaglidi Angelo CiarlettaEsposito Juve, i bianconeri hanno messo gli occhi sul giovane talento del Colonia, ma la concorrenza è piuttosto agguerrita al...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Juventus, Comolli: Mercato ambizioso a prescindere dalla Champions. Su Vlahovic...; Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco; Comolli non si nasconde: Alisson e Bernardo Silva? I big sono attratti dalla Juve; Juve: Bremer out e dentro Kim, Comolli si è già mosso in vista dell'estate.

La Juve vuole disfarsi di Openda: c’è già un potenziale acquirente | CMUn club di Premier sulle tracce dell’attaccante belga, costato ai bianconeri quasi 44 milioni di euro tra prestito e obbligo appena scattato La Juve non vede l’ora di disfarsi di Openda, uno dei capol ... calciomercato.it

Calciomercato Juventus, tutti i nomi per il centrocampo: si pensa anche a due giocatori del NapoliCalciomercato Juventus. Il mercato della Vecchia Signora entra nel vivo e le ultime notizie riportate dai quotidiani parlano di un progetto molto ambizioso ... news-sports.it

Rapporto ai minimi termini tra Koopmeiners e la Juve: solo 19 minuti nelle ultime tre gare e futuro in bilico. #Koopmeiners #Juve #Spalletti #Calciomercato #juventusnews24 facebook

Calciomercato #Juve, Pellegrini tra mercato e futuro: "Altre cinque partite con la Roma, poi..." x.com