Butta 7mila euro in contanti nei rifiuti indifferenziati | dopo 48 ore l’epilogo che non ti aspetti

Un episodio insolito si è verificato a Trieste, dove 7.000 euro in contanti sono stati gettati per sbaglio nei rifiuti indifferenziati. La somma, frutto di risparmi e lavoro quotidiano, è finita nel cassonetto e solo dopo 48 ore si è scoperto l’accaduto. Le autorità hanno avviato le verifiche per capire come sia potuto succedere e quali siano state le circostanze che hanno portato a questa perdita.

Trieste 21 marzo 2026 – Settemila euro in contanti, frutto di lavoro e sacrifici quotidiani. Erano finiti, per errore, nella spazzatura, o meglio nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Buttati inavvertitamente dal loro proprietario che, accortosi del pericoloso equivoco, è corso a denunciarne lo smarrimento alla stazione dei carabinieri di Trieste via dell’Istria, nel capoluogo giuliano. L’uomo ha dettagliato con precisione luogo e circostanze in cui aveva ‘perso’ la somma, così come l’orario e il contenitore dove si trovava il denaro. Protagonista di questa sfortunata vicenda (con lieto fine) un cittadino residente a Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici della città.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Butta 7mila euro in contanti nei rifiuti indifferenziati: dopo 48 ore l’epilogo che non ti aspetti Notizie correlate Trieste, butta per sbaglio 7mila euro in contanti tra i rifiuti: i carabinieri li ritrovano e glieli restituisconoAveva buttato inavvertitamente 7mila euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati. Leggi anche: Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, Lukaku torna in Belgio: la decisione congiunta con la società; Milano, incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti a Bollate; Abbandono delle deiezioni dei cani, a Piano di Sorrento decisa la stretta; Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): Senza tavolo con alleati niente intese altrove. Butta 7mila euro in contanti nei rifiuti indifferenziati: dopo 48 ore il lieto fine che non ti aspettiTrieste 21 marzo 2026 – Settemila euro in contanti, frutto di lavoro e sacrifici quotidiani. Erano finiti, per errore, nella spazzatura, o meglio nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Buttati ... quotidiano.net Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri(LaPresse) Settemila euro in banconote finiti per sbaglio tra i rifiuti. E' successo a Trieste dove nei giorni scorsi un residente, titolare di alcuni ... lapresse.it Friuli Oggi. . Butta per errore 7mila euro nella spazzatura: li recuperano i Carabinieri. Il video #fvg #friulioggi #cronacatrieste #carabinieri #carabinieritrieste facebook