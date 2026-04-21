Brock Lesnar incrocia le braccia dopo essersi ritirato dalla WWE | significa che non sta fingendo

Brock Lesnar si è ritirato dalla WWE e, nel momento in cui ha lasciato il ring, ha incrociato le braccia. Questa azione è avvenuta subito dopo aver fatto il suo addio pubblico alla federazione. La scena si è verificata poco dopo il suo intervento finale, lasciando intendere una scelta definitiva. Nessun segnale di fingere o di recitare ha accompagnato quella fase.

Il momento in cui Brock Lesnar si è ritirato dalla WWE è stato tanto imprevisto quanto toccante: dopo essersi rialzato, il leggendario lottatore ha incrociato le braccia. Un segnale in codice per indicare che quello che succede è reale e non parte della finzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate WWE: Brock Lesnar si è davvero ritirato? Le teorie dei fan dopo WrestleMania 42La notte magica di Oba Femi all’Allegiant Stadium di Las Vegas si è trasformata in un finale clamoroso e difficile da decifrare. Il timore che Brock Lesnar incute dietro le quinte della WWELo sguardo sull’andamento backstage della Royal Rumble 2022, vinta da Brock Lesnar, rivela una situazione caratterizzata da intensa pressione e da... Altri aggiornamenti Brock Lesnar incrocia le braccia dopo essersi ritirato dalla WWE: significa che non sta fingendoIl momento in cui Brock Lesnar si è ritirato dalla WWE è stato tanto imprevisto quanto toccante: dopo essersi rialzato, il leggendario lottatore ha incrociato le braccia. Un segnale in codice per ... fanpage.it WWE: Ufficiale l’addio di Brock Lesnar, le parole di Heyman a RawDurante la puntata di Raw, la federazione ha celebrato il ritiro di Brock Lesnar dopo la sconfitta a WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it