L'attrice e modella degli anni Ottanta ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato aspetti poco noti della sua carriera e della sua relazione con l'ex attore e produttore. Ha parlato di come alcuni eventi abbiano influito sul suo percorso professionale, senza entrare troppo nel dettaglio. La conversazione si è concentrata su situazioni personali e professionali, lasciando emergere alcune sfumature della sua esperienza nel mondo dello spettacolo.

Attrice e modella icona degli anni '80, Brigitte Nielsen svela a Francesca Fagnani momenti inediti e scioccanti della sua vita: dal bullismo subito a scuola alla dipendenza dall'alcol, l'incontro con l'attuale marito e il turbolento matrimonio con Sylvester Stallone: "Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto." riferendosi alle clausole di riservatezza dell'accordo prematrimoniale. "Lei dopo 19 mesi di matrimonio ha fatto le valigie all'improvviso e se n'è andata - dice Fagnani -. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Brigitte Nielsen e quelle cose sull’ex Stallone che non potrebbe dire: "Mi ha distrutto la carriera"

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